Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'tan kısa kısa
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Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildi. İl Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından organize edilen ziyaretlerde, ailelerin bayramları kutlandı, hal ve hatırları soruldu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin yalnızca bayramlarla sınırlı kalmayacağını, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

TTK'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geleneksel bayramlaşma töreninin çalışanlar değerli aileleriyle tarihi A tipi Misafirhanesi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Törene katılan çocukların neşeleri ve enerjilerinin, bayram sevincine renk kattığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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