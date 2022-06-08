Zonguldak'tan kısa kısa - Haberler

Zonguldak'tan kısa kısa Kilimli Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda "4'ler Festivali" gerçekleştirildi. Kilimli Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulunda "4'ler Festivali" gerçekleştirildi. Okulun tanıtımı amacıyla düzenlenen festivale, çevre ilkokulların dördüncü sınıf öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Festival kapsamında müzik dinletisi, sportif etkinlikler, gökkuşağı çizimi ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Öğretmenler de voleybol müsabakasına katıldı. Öğrenciler etkinlikte fidanları toprakla buluştururken, palyaço gösterileri ilgiyle izlendi. Festivalde ayrıca branş öğretmenleri okul hakkında bilgilendirildi, öğrencilere bölümler tanıtıldı. Okul Müdürü Varol Ünal, gazetecilere, öğrenci ve öğretmenlerin eğlencenin tadını çıkardığını, gelen öğrencilerin de okulu yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. İYİ Parti İl Başkanlığından GMİS'e ziyaret İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Genel Sekreter Ertan Kaya da yer aldı. GMİS Genel Başkan Hakan Yeşil, ziyaret nedeniyle Erkmen'e teşekkür etti. Ziyarette, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Güncel Haberler

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