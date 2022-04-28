Zonguldak'tan kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, milli birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği Ramazan Bayramı'na bir kez daha milletçe kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi milletin önemsediği, insana mutluluk veren değerlerin en üst seviyeye çıktığı, dargınlık, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik gibi duyguların yoğunlaştığı özel günler olduğunu aktaran Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifin ardından ulaştığımız mübarek Ramazan Bayramı'nın milli ve manevi değerlerimizin güzelliğini yüreğimizde hissettiğimiz, mutlu olduğumuz, duyarlılıklarımızı gözden geçirdiğimiz güzel günlere vesile olacağına inanıyorum. Ramazan Bayramı'nda eş, dost, akraba ziyareti ya da tatil amacıyla trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın sevenlerine, yakınlarına ve bekleyenlerine güven içerisinde ulaşmaları için trafik kurallarına azami şekilde uymalarını, kural ihlalinde bulunmamalarını güvenli ulaşım açısından önemli görüyorum."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Madenci Anıtı'nda kutlanacak

Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Madenci Anıtı'nda kutlanacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da İstasyon Caddesi'nde toplanılmasının ardından pankart ve sloganlarla kentin simgesi Madenci Anıtı'na yürüyüşe geçilecek.

Yürüyüş sonrası Madenci Anıtı Alanı'nda konuşmalar yapılacak.

Program müzik dinletisiyle sona erecek.

Zonguldak BEÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, imzalanan iş birliği protokolünde okul ve kurumlarda bulunan yöneticilerin vizyonlarına katkı sağlaması, mesleki yeterlilik ve donanımın artırılması, motivasyonlarının ve öğretimsel liderlik özelliklerinin geliştirilmesi, buna bağlı olarak eğitim öğretimin tüm boyutlarıyla beraber okul profilinin iyileştirilebilmesi ve sunulan eğitim öğretim kalitesinin arttırılması amaçlandığı ifade edildi.