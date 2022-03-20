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Zonguldak'tan kısa kısa

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde karla mücadele devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde karla mücadele devam ediyor.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek, "Sahadaki çalışmalarımızda gayretle emek harcayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnsanımızın ulaşım güvenliği için önlemlerimiz de çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönümünü pasta keserek kutladılar

Beşiktaş'ın kuruluşunun 119. yıl dönümü, Zonguldak'taki taraftarlarca pasta kesilerek kutlandı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen etkinlikte grup adına konuşan Abdullah Bakır, bu anlamlı gecede elde edilen gelirin tamamının Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağını bildirdi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Vedat Öztürk, Zonguldak, Beşiktaş, kar, Güncel, Haberler

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