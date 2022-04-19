Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar - Haberler

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Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Zonguldak'tan çaldıkları otomobille Ankara'da yakalandılar

ZONGULDAK'tan çaldıkları otomobille Ankara'ya giden 5 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'tan çaldıkları otomobille Ankara'ya giden 5 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bir otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Ankara'dan kiraladıkları otomobille Zonguldak'a gelen 5 kişinin buradan otomobili çaldıktan sonra iki araçla tekrar Ankara'ya döndükleri belirlendi. Ankara'da düzenlenen operasyonla 5 kişi yakalanırken, çalınan otomobil de ele geçirildi. Oto yedek parça alım satım işleriyle uğraştığı öğrenilen M.E. (37), M.Y.(28), M.Y. (26), R.Ş. (24) ve S.İ. (23), gözaltına alındıktan sonra Zonguldak'a getirildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Ankara, Polis, Güncel, Haberler

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