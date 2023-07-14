Zonguldak'tan Almanya'ya Sahiplendirilen Sokak Köpeği Zeytin

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde yaşayan sokak köpeği Zeytin, Almanya'ya sahiplendirildi. Zeytin'in sahiplendirme işlemleri için 6 ay uğraştığını söyleyen Dilan Ünal (27), "Önce sahiplenecek kişiyi bulup öyle işlemleri başlatıyoruz. Bütün masrafları 12-15 bin liraya denk geliyor. Zeytin şimdi bahçeli bir eve gidecek. Sahibi Alman, ancak Türk komşuları da olacak. Yeni sahibi ona 'Josy' adını verdi" dedi.

Almanya'dan, iznini geçirmek için Kilimli ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Dilan Ünal, sosyal medyada sokak hayvanları için bağış toplayıp tedavi ettirdi ve mama alıp, 'Şanslı patiler- Birlikte Harika Hedeflere Ulaşmak' oluşumuyla da köpekleri Almanya'da sahiplendirmeye başladı. Gönderdiği maddi yardımlarla teyzesi Nur Sarı'nın ilgilendiği sokak köpeklerinden, Alman takipçisinin beğendiği 'Luna' adlı köpeği, işlemlerini tamamlayıp Almanya'ya götüren Ünal, Luna ile birlikte büyüyen Zeytin'i de Almanya'ya götürdü. Aşı, çip, kuduz kontrolü gibi işlemleri tamamlayan Ünal, Zeytin'i, Almanya'nın Oldenburg kentindeki aileye sahiplendirdi.