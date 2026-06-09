Haberler

Zonguldak'ta kurum personeli ve sporculardan A Milli Takım'a destek videosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve sporcular, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek için video klip hazırladı. Klipte top farklı tesislerde elden ele dolaştırıldı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile sporcuları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla video klip hazırladı.

İl Müdürlüğünce hazırlanan videoda, çalışanlar ve sporcuların birbirlerine pas verdiği futbol topunun, farklı spor tesisleri ve alanlarda el değiştirdiği görüntüler yer aldı.

Klipte, güvenlik görevlisinin karşıladığı top daha sonra iş makineleriyle sektirildi, ardından yüzme havuzu ve futbol sahasında sporcular ile personel arasında pas atarak dolaştırıldı.

Videonun sonunda Gençlik Merkezi liderleri, sporcular ve personel, "İnancımız tam, desteğimiz sonsuz. Yolunuz açık olsun bizim çocuklar." mesajıyla A Milli Takım'a başarı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Manisa'da ünlü modacı kötü koku üzerine girilen evinde ölü bulundu

Kötü koku ihbarına giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı!
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız

Vücutları ay-yıldızla kaplandı! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

10 yıl sonra ortaya çıktı! Aynur'u öldürmeye böyle gitmiş
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale

'Yakışıklı Güvenlik'in konferans verdiği üniversitede milyarlık vurgun
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti