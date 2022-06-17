Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Zonguldak'ta dün çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Zonguldak'ta dün çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı. Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'taki kavgaya ilişkin N.D. ve yeğeni C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklandı, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gören N.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta dün aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D, amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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