ZONGULDAK - Silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde 2 kişiyi silahla yaraladıkları suçlamasıyla yakalanan 4 zanlı cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yeri önünde 2 kişiyi silahla yaraladıkları suçlamasıyla yakalanan 4 zanlı cezaevine gönderildi.
Yalı Caddesi'nde 28 Haziran'da tekel bayisi sahibi N.B. ile yanındaki M.Ç'yi silahla yaraladıktan sonra kaçtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan M.B, U.Ö, O.Y. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar hakimlikçe tutuklandı.
Tekel bayisi önüne araçla gelen kişilerin silahlı saldırısında iş yeri sahibi N.B. ile yanındaki
M.Ç, yaralanarak hastaneye kaldırılmış, olay anını taksi durağının güvenlik kamerası kaydetmişti.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel