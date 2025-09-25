Zonguldak'taki Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı, 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 5 işçiden 4'ü kurtarıldı. Ancak, 1 işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. Olayda yaralanan bir madenci hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarıldı, hafif yaralanan 1 madenci ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.
Ocaktan çıkarılan madencinin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.