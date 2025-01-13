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Zonguldak'taki Maden İşçileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerde Bulundu

Zonguldak'taki Maden İşçileri 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerde Bulundu
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Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Fotoğraflar, savaşlar ve günlük hayatı yansıtan önemli anları içeriyor.

Zonguldak'ta maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında çalışan işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Maden işçileri, "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını tercih eden madenciler, "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafı için oy kullandı.

"Çok zor bir mesleği icra ediyorlar"

16 yıllık maden işçisi İsa Dereli, AA muhabirine, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve karelerde, günümüzde yaşanan savaşlar nedeniyle özgürlüğe duyulan özlemin yer aldığını söyledi.

Madencilerin fotoğrafının kendilerini etkilediğini dile getiren Dereli, "Yer altı ve üstündeki madencilerin birlikteliğini, kurduğumuz sofralar aynı şekilde hayatımızı yansıtan fotoğraf olduğu için onu seçtik." dedi.

Dereli, basın mensuplarının dünyayı bilgilendirme gibi önemli vazifelerinin olduğuna dikkati çekerek, "Savaşlardan dolayı dünyamız çok büyük sıkıntılardan geçiyor. Görevde hayatını kaybetmiş basın mensupları var. Onlar çok zor bir mesleği icra ediyorlar. Bizler yer altında doğayla mücadele ediyoruz ama onlar, bizlere haber ulaştırmak, oradaki çocukların, insanların seslerini duyurmak için canlarını hiçe sayarak silahlara, mermilere rağmen haber ulaştırmaya çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maden işçisi Musa Masgar da fotoğrafların baştan sona emek içerdiğini vurgulayarak, "Fotoğraflarda işçilik, bilgi, birikim, teknoloji var. Gurur verici fotoğraflar var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

15 yıllık madenci Rıza Yıldız, kendilerini yansıtan madenci fotoğrafını tercih ettiklerini, kareleri çok beğendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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