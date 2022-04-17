Zonguldak'taki Katırcılar Mahallesi 'ilçeye bağlanmayı' oyladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyüne bağlı Katırcılar Mahallesi sakinleri, köyün bir mahallesi olmaktan çıkıp ilçedeki bir mahalleye bağlanma talebini oyladı.

Bir grup mahalle sakini Çaycuma Belediyesi hizmetlerinden yararlanmak için mahallelerinin ilçedeki bir mahalleye bağlanması talebiyle Kaymakamlığa başvurdu.

Çaycuma Kaymakamlığı, yapılan inceleme sonucu referanduma karar verdi.

Bugün yapılan referandumda mahalledeki 220 seçmenin 180'i sandığa gitti. Sandıktan 120 "hayır", 60 "evet" oyu çıktı. 40 seçmen ise oy kullanmadı.