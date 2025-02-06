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Zonguldak'taki Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Zonguldak'taki Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkileyerek sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu, Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları başlattı.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yolda kalan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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