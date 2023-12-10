Zonguldak'taki heyelan sonrası 17 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonrası yapılan açıklamada, 17 kişinin tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta heyelandan etkilenerek hastaneye nakledilen 23 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini, genel durumları iyi olan 6 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak merkezde heyelan sonrası göçük meydana geldiğini, olaydan 25 kişinin etkilendiğini belirtti.

Kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını anımsatan ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Koca, olaydan etkilenenler başta olmak üzere, Zonguldak halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Olaydan etkilenen 23 kişi ambulanslarla hastaneye nakledilmiş, 17'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 6'sının ise tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Göçük olayının hemen akabinde 22 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 75 sağlık personeli görevlendirilmiştir."