Zonguldak'taki Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta düğün dönüşü iki akraba grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak'ta 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye getirildi.
Aralarında husumet bulunan akraba iki grup, merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde düğün dönüşü karşılaştı. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Erdeniz K. kavga sırasında Halilcan K. (24) ve Emirkan K. (18) ile olay yerinde bulunan Nazmiye K'yi (75) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, hastane içi ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli Erdeniz K. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.