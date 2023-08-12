Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, zararlı yazılım kullanılarak bir emekli vatandaşın banka hesabından 112 bin 900 TL dolandırıldığı tespit edildi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak'ta zararlı yazılımla emekli vatandaşın telefonundaki banka hesabına erişerek 112 bin 900 lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce emekli bir vatandaşın dolandırılmasıyla ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, mağdurun banka hesabının zararlı yazılım yoluyla ele geçirilmesi sonucu hesabından şüphelilere 112 bin 900 TL gönderildiği tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için İstanbul'da operasyon yapıldı. Yakalanarak gözaltı alanına 2 şüpheli, Zonguldak'a getirildi. İşlemlerin ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen C.Y. (21) ve A.S.D. (23), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK