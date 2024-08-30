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Zonguldak'ta Zafer Bayramı kutlamalarında meşaleler yandı

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Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için düzenlenen fener alayında meşaleler zafer için yandı. Palmiye ağacının tutuşmasıyla panik yaşanırken, sağlık çalışanları hızlı müdahale ederek ağacı yangından kurtardı.

MEŞALELER 'ZAFER' İÇİN YANDI

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için saat 21.00'de İstasyon Caddesi'nden valilik binası önüne yürüyüş düzenlendi. 3 binden fazla vatandaşın yürüdüğü fener alayında meşaleler zafer için yandı. Vatandaşlar ve protokol üyeleri marşlara eşlik edip bayrak sallayarak yürüdü.

PALMİYE TUTUŞTU SAĞLIKÇILAR SÖNDÜRDÜ

Kortej, valilik binası önüne geldiğinde iddiaya göre bir çocuk meşalesini yanlışlıkla palmiye ağacına değdirdi. Palmiye bir anda alev alınca vatandaşlar panik yaşadı. O esnada bölgede görevli olan ambulanstaki doktor ve sağlık personeli, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesiyle ağaç yanmaktan kurtarıldı.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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