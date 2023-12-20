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Zonguldak'ta Yük Treni Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

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Zonguldak'ta Acılık Caddesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Acılık Caddesi'ndeki hemzemin geçitte M.K'nin (37) kullandığı 67 AAU 383 plakalı otomobile, yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobildeki sürücü ile eşi M.K. (38) ve çocukları Y.B.K. (3) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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