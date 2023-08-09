Zonguldak'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ercan K. idaresindeki 67 YE 620 plakalı Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray G.'ye (51) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel