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Zonguldak'ta Yolcu Treni Otomobile Çarptı

Zonguldak'ta Yolcu Treni Otomobile Çarptı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treni, Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde hemzemin geçitte otomobile çarptı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treni otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treni, Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde hemzemin geçitte A.A. idaresindeki 67 ES 101 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede bir süre güvenlik önlemi aldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Çatalağzı Zonguldak Jandarma Kilimli Güncel Haberler

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