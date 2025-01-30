Zonguldak'ta Yolcu Otobüsü Tünel Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün tünel duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.G'nin (36) kullandığı 34 GV 658 plakalı yolcu otobüsü, Gökgöl Tüneli mevkisinde duvara çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.

Kaza yerinde bir süre bekleyen yolcular, daha sonra başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.