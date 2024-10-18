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Zonguldak'ta Yolcu Minibüsü Kazasında Tutuksuz Sanıklara Tutuklama Talebi

Zonguldak'ta Yolcu Minibüsü Kazasında Tutuksuz Sanıklara Tutuklama Talebi
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Zonguldak'ta bir yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Büşra Akın'ın davasında, tutuksuz sanıklar Ramazan A. ve Fikret B. hakkında tutuklama talep edildi. Sanıkların yargılanmasına devam edilmekte olup duruşma 29 Kasım'a ertelendi.

ZONGULDAK'ta 14 Aralık 2022'de Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrencinin yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan sanıklardan Ramazan A. (33) ile öğrenci servisinin şoförlüğünü yapan Fikret B.'nin (67) tutuklanması talep edildi.

14 Aralık 2022'de Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, Fikret B. yönetimindeki 67 AT 873 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybederken, 18 öğrenci de yaralandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan şoför, araç sahibi Ramazan A. ve babası Müslüm A. (68) ile taraf avukatları ve mağdurlardan Senanur O. ile babası katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora itiraz eden sanık avukatı, "Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmiyoruz. Zira mahkemenizce ne şekilde rapor düzenlenmesine dair ara kararın kurulduğu; ancak Adli Tıp Kurumunun rapor düzenlerken ara kararda belirtilen hususlara göre rapor düzenlemediği kanaatindeyiz. Zira diğer sanık Fikret B. kazadan önce terlediğine ve rahatsızlandığına dair mağdur beyanları dikkate alınmamıştır. Yalnız Fikret B.'nin bir yerde geçer beyanı dikkate alınmıştır. Rapora göre kazadan sonra sanık Fikret'in kalp krizi geçirdiği sabittir. Kazadan önce kalp krizi geçirip geçirmediği hususunda raporda açıklık yoktur" dedi.

Mağdur avukatı ise raporun yeterli olduğunu ifade ederek, "Fikret B. yönünden tekrar rapor alınmasıyla ilgili talebin reddine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı, iddianame doğrultusunda dosyanın geldiği aşama, somut deliller, doktor ve kriminal raporlar birlikte olarak değerlendirildiğinde alınacak raporun dosya esasına etki etmeyeceğini ifade ederek, yeniden rapor aldırılması talebinin reddini istedi. Açıklanan mütalaada tutuksuz sanık Müslüm A.'nın beraatine; diğer tutuksuz sanıklar araç sahibi Ramazan A. ve şoför Fikret B. hakkında ise 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet verme' ve 'Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mahkeme diğer mağdurların dinlenmesi, rapora ve mütalaaya karşı beyanların verilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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