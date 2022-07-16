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Zonguldak'ta yola düşen kaya parçaları araca zarar verdi

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta yola düşen kaya parçaları araca zarar verdi

Zonguldak'ta kaya parçalarının yola düşmesi sonucu bir hafif ticari araç hasar gördü.

Zonguldak'ta kaya parçalarının yola düşmesi sonucu bir hafif ticari araç hasar gördü.

Düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yolun tek şeridi, bir süre trafiğe kapandı.

Kaya parçalarının isabet ettiği hafif ticari araçta hasar oluşurken, araç olay yerinden çekildi.

Yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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