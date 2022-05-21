Zonguldak'ta "yol verme" kavgasında baro başkanı yaralandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta, "yol verme" kavgasında yaralanan Baro Başkanı Türker Kapkaç'ın dudağına dikiş atıldı.
Zonguldak'ta, "yol verme" kavgasında yaralanan Baro Başkanı Türker Kapkaç'ın dudağına dikiş atıldı.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki otopark girişinde, Kapkaç ile E.A. (24) arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.A, Kapkaç'a yumruk attı.
Yaralanan Kapkaç, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde dudağına dikiş atılmasının ardından taburcu edildi.
Polis merkezine götürülen taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel