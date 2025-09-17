Zonguldak'ta Yol Uğruna Komşular Arasında Kriz: Fidan Arslan Yılmaz Mağdur

Zonguldak'ta Fidan Arslan Yılmaz'ın (73) yaşadığı eve giden, İl Özel İdaresi'nin açtığı yol, komşusu tarafından tarlasının üzerinden geçtiği gerekçesiyle özel mülkiyet olduğu için tel örgü ve beton bloklarla kapatıldı. Yolun olması gereken yerde ise bir başka komşu tarafından ev yapıldığından, Yılmaz'ın evine ulaşan yol açılamadı. Kapanan yol nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlanan Fidan Arslan Yılmaz, "Yol düzken inebiliyordum. Yolumun açılmasını istiyorum. Düştüğüm çok oldu" dedi.

Merkez ilçeye bağlı Osmanlı köyünde, yaklaşık 10 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından yol yapıldı. 3 metre 30 santim genişliğinde açılan yolun bir kısmına da beton döküldü. Fidan Arslan Yılmaz ve ailesi, yolu kullanıp yıllarca evlerinin önüne ulaşım sağladı. Ancak bitişik arazideki komşuları, yolun kendi arazilerinden geçtiğini fark edip, yolu beton blok ve tel örgüyle çevirdi. Yılmaz ailesinin Tapu Kadastro ve İl Özel İdaresi'ne yaptığı başvurudan sonra, yapılan incelemede bir başka komşunun da Kadastro yolunun geçmesi gerektiği yeri bir miktar ihlal edip ev yaptığı belirlendi. Tarla sahibi ile ev sahibi 'yol verme' konusunda uzlaşamayınca, Yılmaz evine ulaşamayıp mağdur oldu.

'ELİMDEN TUTMAYINCA İNEMİYORUM'

Yoldaki bozukluklar nedeniyle eşya taşıyamadığını da söyleyen Fidan Arslan Yılmaz, komşularından dolayı yolunun kapandığını söyleyerek, "Kendi arazisi olunca gelip yolu kapattı. Elektrik direği vardı, onu da söktürdü. Aşağı yukarı 9-10 senedir bu yol var. Ramazan Bayramı'ndan beri kapalı. Ben aşağıdan 1 kilo yük çıkaramıyorum. Oradan inip de kendim doktora gidemiyorum. Gözlerimden rahatsızım, elimden kimse tutmayınca inemiyorum. Yol düzken inebiliyordum. Asfalttan buraya hiçbir şey çıkaramıyorum. Yolumun açılmasını istiyorum. Yolum açılınca çağırırım araba, evimin önüne, istediğim yere giderim. Yukarı çıkmak zor. Düştüğüm çok oldu. Yolumun açılmasını buraya araba çıkmasını istiyorum" dedi.

'BİZE BİR ÇÖZÜM VERSİNLER'

Fidan Arslan Yılmaz'ın oğlu Erdal Yılmaz ise Tapu Kadastro yetkililerinin gelip inceleme yaptığını ve komşularına ait evin yol arazisini ihlal ettiği alanları işaretlediğini anlatarak, "Yolum aşağıdan kapandı. Burayı zamanında İl Özel İdaresi açtı, tapulu yol. 10 sene önce açılan yolu sonra arkadaş gelip dedi ki 'Yol, benim arazimden geçiyor, burayı kapatıyorum.' Tapuyu getirdik, aşağıdaki ev 2 metre 30 santim yolda. 'Yolunu aşağıdan bul' dedi. Diğer arkadaşa 'Evin yolu işgal ediyor, alttan yol ver' dedik. Adam 'Git bana mahkeme kararını getir, yıkabiliyorsan yık. Yol vermem' dedi. Şimdi biz bu durumda kaldık. Annem aşağıdan 2 poşetle çıkamıyor. Evin hali ortada, buraya malzeme getireceğim, araç yok neyle çıkaracağım? İl Özel İdare'ye, Valiliğe dilekçe verdim. Gelen yok giden yok, mağduruz. Ben kimsenin evi yıkılsın demiyorum, yıkılmasın. Ama bize bir çözüm versinler. Bu yol projeli yol. Haritalarda mevcut, evin yolu işgal ettiği haritalarda görünüyor. Yolu tapulu yol diye açtılar ama tapulu değilmiş. Adamın yerini işgal etmişler. Alt taraftaki evde yola yapılmış. Çözüm arıyoruz, bulamıyoruz. Burada yangın olsa neyle müdahale edecekler, burayı bir ambulans çıkamaz, gelemez" diye konuştu.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yapılan incelemede Kadastro yolu ile mevcut yol arasında sınır uyuşmazlığı olduğunu, bölgedeki evin bir bölümünün de yola yapıldığını belirledi. Bölgede kamulaştırma veya yolun yerinin değiştirilmesi işlemi yapılarak çözüm çalışmalarının arayışının sürdüğü belirtildi.