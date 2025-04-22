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Zonguldak'ta Yoğun Sis Etkili Oldu

Zonguldak'ta Yoğun Sis Etkili Oldu
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Zonguldak'ta hava sıcaklığı 7 dereceye düşerken, şehir merkezi yoğun sisle kaplandı. Görüş mesafesi yüksek kesimlerde ciddi şekilde azaldı. Deniz ulaşımında da görüş kaybı yaşandı.

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta şehir merkezi sisle kaplandı.

Zonguldak'ta hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 100 seviyelerinde ölçüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezini etkisi altına alan yoğun sis, yüksek kesimlerde görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Şehir genelinde binalar adeta görünmez hale geldi. Deniz ulaşımında da görüş mesafesi azaldı. Bazı yük gemileri de sis altında limana girmek içir sırası bekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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