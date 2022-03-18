ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta kar yağışı etkili olurken, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kent merkezinde hayatı etkiledi. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde araçların kayması sonucu meydana gelen kazalarda araçlar hasar gördü. Yol kısa süre ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışma yaptı.