Zonguldak'ta yengesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Zonguldak'ta ağabeyi ile tartışırken araya giren yengesini av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, yengesi Derya T'nin ölümüne neden olan tutuklu sanık E.T. getirildi. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık E.T. pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Keşke yengem yerine o toprakta ben yatsaydım. Rahmetli yengem tüfeğe uzandı, ellerimi silahtan kurtarmaya çalışıyordu. Tüfeği çekiştirince namlu ona, dipçik bana doğru kaldı. Elimden tüfeği almıştı. Bu esnada tüfeği çekiştirmeye başlamıştım. Nasıl olduğunu bilmediğim şekilde bir anda ateş aldı. Yengemi kucaklayıp kardeşimin arabasına bindirdik. Onlar hastaneye giderken oturup, polislerin gelmesini bekledim. Yengemi benim vurduğumu cezaevinde parmak izi analizinden sonra öğrendim."

Derya T'nin annesi Ayten K. de sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Kazara değil, bilerek vurdu. Damadıma zarar vermek için kızımı vurdu." ifadesini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak'ta, 10 Eylül 2022'de, E.T. ile ağabeyi Engin T. arasında çıkan tartışmada silahın ateş alması sonucu çıkan saçmalar, araya giren Derya T'ye (42) isabet etmişti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Derya T, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık E.T'nin kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.