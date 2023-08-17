Zonguldak'ta yayaya çarpan araç sürücüsü yakalandı

Kdz. Ereğli'de servis aracı yayaya çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpan araç sürücüsü polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 S 8180 plakalı servis aracı R.Y.'ye çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri R.Y. ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan R.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden aracıyla kaçan sürücü ise polisin başarılı takibi sonrası ilçeye bağlı Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik sokakta yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.