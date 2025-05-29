Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kaza: Bir Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı B.Ş. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. G.G. yönetimindeki 67 ADM 331 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ş.'ye çarptı. B.Ş. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yayayı hastaneye kaldırdı.

GÖZÜNÜ GÜNEŞ ALDIĞI İÇİN GÖRMEMİŞ

Otomobil sürücüsü G.G. ise polis ekiplerine kazayı anlatırken, gözüne gelen güneş nedeni ile yayayı göremediğini ve aracının sağ kısmı ile yayaya çarptığını söyledi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde B.Ş. ye çarptığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.