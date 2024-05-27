Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Yaya Geçidinde Kadına Kamyon Çarptı, Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Zonguldak'ta bir kadın, yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bülent Ecevit Caddesi'nde, M.K'nin (39) kullandığı 26 PT 046 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Çetinoğlu'na (59) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Hukuk Yaşam Güncel Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

Bakmadan Geçme

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu, gidiyor mu? Ayrılabileceği iddiaları güçlendi İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300 Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı? Benzema Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi Sinan Oğan 2028'de aday mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan tekrar aday olacak mı? Galatasaray neden 2 kupa aldı, neden çift kupa verildi? #127942 #127942 Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İsrail Mısır savaş mı çıktı? İsrail Mısır son durum ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı? Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title