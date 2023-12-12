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Zonguldak'ta Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

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Zonguldak'ta yatırım danışmanlığı adı altında bir kişinin 450 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince kentte yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir kişinin 450 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucu 5 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Zonguldak'a getirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklandı.

Diğer şüpheli Ş.S. (26) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Dolandırıcılık Tutuklama Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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