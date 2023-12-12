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Zonguldak'ta Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

12 Aralık 2023 18:04 Güncelleme: 18:06 Abone Ol

Zonguldak'ta yatırım danışmanlığı adı altında bir kişinin 450 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.