ZONGULDAK'TA YASA DIŞI BALIK AVLAYANLARA CEZA

ZONGULDAK'ta yapılan denetimlerde yasa dışı avlandığı tespit edilen, piyasa değeri 367 bin TL olan 153 adet kalkan balığına el konuldu, 3 kişiye toplam 25 bin 153 TL para cezası kesildi.

ZONGULDAK'ta yapılan denetimlerde yasa dışı avlandığı tespit edilen, piyasa değeri 367 bin TL olan 153 adet kalkan balığına el konuldu, 3 kişiye toplam 25 bin 153 TL para cezası kesildi.

Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Zonguldak açıklarında botla denetim yaptı. Ekipler, sabah saat 05.00 sıralarında Zonguldak Kozlu Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesiyle yasa dışı balık avlandığını tespit etti. Teknede, piyasa değeri yaklaşık 367 bin TL olan 153 kalkan balığı ele geçirildi. Teknedeki balıklara ve ağlara el konulurken, yasa dışı avlanan 3 kişiye toplam 25 bin 153 lira idari para cezası uygulandı. Balıklara, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından el konuldu. (DHA)