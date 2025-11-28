Zonguldak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Zonguldak'ta yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan D.Ö., A.B. ve R.G., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta yasa dışı bahis oynattığı ve şebekenin parasını idare ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen D.Ö. (24), A.B. (30) ve R.G. (30), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
