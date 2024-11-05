Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Yaralı Tilki Fabrikaya Sığındı

Zonguldak'ta Yaralı Tilki Fabrikaya Sığındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı bir tilki, yiyecek arayışıyla girdiği fabrikada işçiler tarafından fark edildi. İhbar sonrası tedavi edilmek üzere belediyenin rehabilitasyon merkezine götürüldü.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaralı bir tilki fabrikaya sığındı. Tilki işçilerin ihbarıyla gelen ekiplerce, belediyenin tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürülerek tedaviye alındı.

Alaplı ilçesinde akşam saatlerinde Çayboyu Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada malzemelerin bulunduğu alanda saklanan yaralı tilki, işçiler tarafından fark edildi. Yiyecek aramak için ilçe merkezine indiği düşünülen tilki, yaralanınca fabrikanın bahçesine sığındığı ortaya çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri fabrikaya geldi. Saklandığı yerden çıkarılan tilki, merkeze götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan muayenenin ardından tilkinin ayağında yaralar olduğu tespit edildi. Yaraların nedeninin ise köpek saldırısı ya da tellere takılmasından kaynaklandığı değerlendirildi. Ekiplerce Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, götürülen tilkinin tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

FOTORAFĞLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bologna Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.