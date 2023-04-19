Zonguldak'ta yaralı bulunan ayı tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaralı bulunan ayı hayvanat bahçesine teslim edildi.

Tepeköy mevkisinde hareket edemeyen bozayı gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, ayaklarından yaralandığı için yürüyemeyen ayıya ilk müdahaleyi yaptı.

Jandarma ekiplerinin su içirdiği ayı, teslim edildiği Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı.