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Zonguldak'ta yaralı bulunan ayı tedavi altına alındı

Zonguldak'ta yaralı bulunan ayı tedavi altına alındı

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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaralı bulunan ayı hayvanat bahçesine teslim edildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaralı bulunan ayı hayvanat bahçesine teslim edildi.

Tepeköy mevkisinde hareket edemeyen bozayı gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, ayaklarından yaralandığı için yürüyemeyen ayıya ilk müdahaleyi yaptı.

Jandarma ekiplerinin su içirdiği ayı, teslim edildiği Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak Jandarma Tepeköy Güncel Haberler

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