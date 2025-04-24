Zonguldak'ta Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi başladı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi", Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde başladı.

Kongre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin iş birliğinde, Bilgi Güvenliği Derneği'nin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Türkiye'de ilk kez iki üniversitenin yapay zeka ve siber güvenlik merkezlerinin ortaklığıyla hayata geçirildi.

Etkinliğe Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Veri, 21. yüzyılın petrolüdür"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan BEUN Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Semih Çakır, yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve kuantum bilişim gibi alanların hızla geliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu kongrede hızla gelişen teknolojilerin merkezinde yer alan yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve kuantum bileşim gibi alanları derinlemesine ele almak üzere bir araya gelmiş olmaktayız. Veri 21. yüzyılın petrolü olarak anılmaktadır. Yapay zeka ile doğru analiz edilen veri sadece bugünü değil, geleceğe de öngörme gücü verir."

"İki merkez arasındaki bu iş birliği Türkiye'de bir ilk"

Kongre Başkanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu, iki üniversitenin merkezleri arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Alaybeyoğlu, "Özellikle de son dönemlerde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tüm dünyada ve ülkemizde büyük önem kazanan yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında araştırma yapan iki farklı üniversite merkezinin iş birliği içinde olmasının ülkemizde bir ilk olması yönüyle de büyük önem taşıdığı ve bu iş birliğinin önemli akademik ve sektörel çıktığının olacağı inancındayım."

"Yapay zeka artık bilgiyi projekte eden bir güç"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu ise yapay zekanın akademik bilginin kullanıma sunulmasında üstlendiği role dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu tarz organizasyonların ürettiği bilginin kullanımını da sağlayacak olan şey aslında yapay zeka. Daha önce akademide şöyle bir şey vardı, biz yazıyoruz ama sonuçta kimse bunu kullanmıyor idi. Artık yazdığımızı bize yapay zeka getiriyor ve projeksiyon koyuyor oraya. Diğer taraftan Türkiye'nin özellikle bilişim ve iletişim sektöründe teknoloji alanında son dönemde attığı çok önemli adımlar ki burada savunma sanayi örnek olarak verebiliriz. Yapay zeka konusunda da başat aktör olabileceğini gösteriyor. Bu sermaye, beşeri sermaye ve teknolojik donanımın Türkiye'de olduğunu çok net biçimde söyleyebiliriz. Sorun şu yine parça parça çalışıyor ve bir türlü stratejik birleştirmeyi yapamıyoruz. Bu tarz organizasyonlar aslında bu birlikteliği sağlama ve sinerji oluşturma yönetimi ciddi katkı sağlayıcı özelliğe sahip. Şimdi elbette bu çabaların hepsinde insanların korkmasını belki biraz da anlamak lazım. Kendi iktidar alanını kaybediyor ki büyük veriyi işlemek ve yapay zekayı bu anlamda kullanmak gerçekten yeni iktidar alanlarını oluşturacak. Daha da bunun güçleneceğini göreceksiniz."

"Veri bir silahtır"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yapay zeka ve veri biliminin sadece teknolojik bir alan olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka ve veri bilimi artık yalnızca bir teknoloji alanı değil insanlığın düşünme biçimini, karar mekanizmalarını, yaşam pratiklerini kökten değiştiren bir dijital çağın dönüşüm felsefesidir ve bizler bu dönüşümün tam da merkezindeyiz. Malumunuz bugünlerde en çok karşılaştığımız iki kavram yapay zeka ve veri bilimidir. Unutmamalıyız ki veri bir silahtır. Ancak erdemli bir aklın ellerinde ve bilimin ışığında milletine hizmet eder. Bu sebepledir ki bizim önceliğimiz ahlakla yoğrulmuş bir bilim ve insanlığa adanmış bir teknolojidir. Üniversitemiz işte tam da bu doğrultuda Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama Araştırma Merkezimiz aracılığıyla sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte güvenliğin, dijital farkındalığın ve bilişimsel etik anlayışının yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır."

"Bilim topluma açılıyor"

YÖK Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, üniversitelerin artık toplumla bilimsel bilgiyi doğrudan paylaşmaya başladığını söyledi. Kongrenin de önemine değinen Karaboğa, kurulacak Bilim Kafe ile ilgili şu detayları paylaştı:

"YÖK'te Bilim İletişim Ofisi kuruldu. Mayıs ayının tüm rektörlüklerimiz bu konuda bilgi sahibi. Mayıs ayının son haftasında YÖK'le birlikte tüm üniversiteler artık bilim kafe bakış tarzıyla artık üniversitenin kampüsün dışında bilimle ilgili gelişmeleri paylaşacaklar ortamlarda toplumun ilgi duyan kesimlere bilgi verecekler. Tarımsa tarım, yapay zeka, sağlık, o alanlarda bilgi paylaşımı yapma aşamasına geldik. Yani sadece bilim insanları arasında değil, artık toplumun diğer kesimleriyle de bilgi paylaşımı olacak. Bu ne getirecek? Elbette bir kere toplum açısından özgüven artırıcı, bilgilenici hatta bir de geri dönüşüm alındığında bilimsel gelişmelere de faydası olacağı düşüncesi tabii ki mümkün."

Kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı da destek veriyor. Kongre, açılış konuşmalarının ardından akademik sunumlarla devam ediyor.