Zonguldak'ta Lavuar alanında kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş paniğe neden oldu. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zonguldak'ta yangın paniği

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Lavuar alanında kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş paniğe neden oldu. Büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi'ndeki Lavuar alanında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler alanda bulunan plastik atıkları ve kartonları ateşe verdi. Bir anda büyüyen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.