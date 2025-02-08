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Zonguldak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Zonguldak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Zonguldak'ta bir kömürlükte başlayan yangın, kısa sürede müstakil bir eve sıçradı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta kömürlükte başlayıp eve sıçrayan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Ontemmuz Mahallesi Nene Hatun Sokak'taki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tek katlı müstakil eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ev ve kömürlükte bulunan mutfak tüpleri itfaiye ekiplerince evin yanındaki boş alana taşındı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, kömürlükte ve evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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