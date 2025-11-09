Haberler

Zonguldak'ta Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Zonguldak'ta 79 yaşındaki Hanife G., oğlu tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Zonguldak'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'taki iki katlı müstakil evin alt katında yaşayan 79 yaşındaki Hanife G'ye ulaşamayan oğlu F.G, üst kattan aşağıya indi.

Bir arkadaşının yardımıyla pencereden içeri giren oğlu, annesini yatağında hareketsiz şekilde battaniyeye sarılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hanife G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı.

