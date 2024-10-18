Zonguldak'ta Yağmur Sonrası Deniz Çamur Rengine Büründü
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışların ardından derelerden gelen sular denizi çamur rengine dönüştürdü. Yağmur sonrası sular, limanın içi ve kıyı şeridine taşındı.
ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından derelerden gelen sular nedeniyle deniz çamur rengini aldı.
Kentte dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağmur sonrası, sular derelerle denize taşındı. Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengine büründü.