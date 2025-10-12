Haberler

Zonguldak'ta Yağışlar Denizi Çamur Rengine Bürüdü

Güncelleme:
Zonguldak'ta üç gün süren sağanak yağışlar, deniz suyunu çamur rengine dönüştürdü. Yağmur sularının getirdiği toprak ve çamur, liman ve sahil boyunda etkili oldu.

ZONGULDAK'ta etkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü.

Kent merkezinde 3 boyunca sağanak etkili oldu. Yağmur sularıyla birlikte denize karışan toprak ve çamur, suyun rengini değiştirdi. Liman içinde ve sahil şeridi boyunca, merkez ve Kozlu ilçelerinde deniz, çamur rengine döndü.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
