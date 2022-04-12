Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

ZONGULDAK'ta etkisini gösteren sağanak nedeniyle derelerle taşınan sularla deniz çamur rengine döndü.

Kentte dün gün boyu yağmur etkili oldu. Derelerden denize taşınan sel sularıyla birlikte denizin bir bölümü, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengini aldı. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da bir kısmı çamur rengine dönüşen denizi izledi.