Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

ZONGULDAK'ta etkisini gösteren sağanak nedeniyle derelerle taşınan sularla deniz çamur rengine döndü.

ZONGULDAK'ta etkisini gösteren sağanak nedeniyle derelerle taşınan sularla deniz çamur rengine döndü.

Kentte dün gün boyu yağmur etkili oldu. Derelerden denize taşınan sel sularıyla birlikte denizin bir bölümü, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengini aldı. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da bir kısmı çamur rengine dönüşen denizi izledi.


Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Zonguldak'ta yağış sonrası deniz çamur rengine döndü

Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title