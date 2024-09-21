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Zonguldak'ta Yağış Nedeniyle Midibüs Devrildi: 9 Yaralı

Zonguldak'ta Yağış Nedeniyle Midibüs Devrildi: 9 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu kayganlaşan yolda devrilen yolcu midibüsünde 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu midibüsünde 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak- Ereğli kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Bir anda bastıra sağanak sırasında Abdullay Y. yönetimindeki 74 BJ 888 plakalı yolcu midibüsü kontrolden çıktı. Yokuş ve viraj olan yolda kayan midibüs devrildi. Kazada, 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolcular midibüsün tavan havalandırması ve bagaj kısmındaki kapaktan tahliye edildi. Yaralılardan 7'si Ereğli Devlet Hastanesi'ne, 2'si Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Abdullah Y., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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