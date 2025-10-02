Zonguldak'ta Viyadükteki Trafik Kazasında Hukuki Süreç Başladı

ZONGULDAK'ta viyadükte geri manevra yapan özel halk otobüsüne çarpmamak için direksiyon kıran Tarık Ayaz'ın (41) otomobili bariyere çarptı. Otobüsün tünel çıkışındaki viyadükte geri manevra yaptığı anlar kameraya yansırken, Ayaz'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Tarık Ayaz karara itiraz etti.

Kaza, 14 Ağustos'ta Kozlu- Zonguldak kara yolu Değirmenağzı tünellerindeki viyadükte meydana geldi. Hüseyin A. idaresindeki 67 HO 8007 plakalı özel halk otobüsünün havalandırma ızgarası tavanından kopup yol kenarına uçtu. Durumu fark eden şoför, aracını yolda durdurup geri manevra yaptı. Bu sırada 67 ABU 969 plakalı otomobiliyle tünelden çıkan Tarık Ayaz, otobüse çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil, bariyerlere çarptı. Bir süre bekleyen özel halk otobüsünün şoförü ise seferine devam etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası Tarık Ayaz taburcu oldu.

Maden işçisi olan Tarık Ayaz, kaza nedeniyle özel halk otobüsü şoföründen şikayetçi oldu. Ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Tarık Ayaz, karara itiraz etti.

Trafik polislerine özel halk otobüsünden şikayetçi olduğunu ve plakasını söylediğini ifade eden Ayaz, "Özel halk otobüsünün şoförü 2'nci tünelin ağzına gidip geri geri geliyor. Ben de buradan sağ şeritte tünelden çıktım. Karanlıktan aydınlığa çıktığım anda karşımda belediye otobüsü. Vurmamak için haliyle ne olduğunu bilmiyorum, o anda şoka girdim. Sol şeride geçip direksiyon hakimiyetini kaybettim. Arabayı toparlamak için bayağı mücadele verdim ama en son sağ bariyerlere vurup kaza yaptım. Ardımdan gelenler beni araçtan çıkarttı. Otobüsün plakasının fotoğrafını çektim. Trafik polislerine aracın plakasını beyan ettiğim halde, araca vurmadığım için veya bir temas olmadığı için tutanakta beni haksız çıkardılar. İtiraz ettim, savcılık kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi" dedi.

'ZARARIMIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM'

Kazada özel halk otobüsünün suçlu olduğunu ve seferlerine hala devam ettiğini belirten Ayaz, "Bu olayla ilgili yüzde 100 kusurlu olması gereken araç, trafik kurallarına göre. Sağdan işleyen trafikte geri geri geliyor. Bu şekilde bir talihsizlik yaşadım ve şu an hukuk mücadelesi veriyorum. Tutanağın yeniden düzenlenmesini talep ettim. Karşılık bulmadı, 'Kovuşturmaya yer yoktur' denildi. Şu an hukuk mahkemesine başvuruda bulundum. Bununla ilgili gelişmeleri bekliyoruz, zararımın giderilmesini istiyorum. Büyük bir zarar var şu an. 1,5-2 aydır aracım yok, yaptıramıyorum da. İşin sonu nereye gidecek bilmiyoruz. Mağduruz" diye konuştu.

67 HO 8007 plakalı özel halk otobüsünün 14 Ağustos'ta, tünel çıkışındaki viyadükte geri manevra yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin adli inceleme sürüyor.