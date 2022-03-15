Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Kahya'nın cenazesi toprağa verildi.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Kahya'nın cenazesi toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Kahya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez ilçeye bağlı Eceler köyündeki camiye getirildi.
Kahya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, askeri erkan ve köy sakinleri katıldı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel