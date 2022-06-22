Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Süngü'nün (69) cenazesi toprağa verildi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Yaşar Süngü'nün (69) cenazesi toprağa verildi. Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Süngü'nün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Danışmentli köyündeki evinin önüne getirildi. Süngü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. Törene Süngü'nün yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Ereğli Kıbrıs Güncel Haberler

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