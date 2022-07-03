Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan otobüste 2 yolcunun üst ve eşyalarında yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 20 paket bandrolsüz sigara ve kaçak puro ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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