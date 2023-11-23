Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 82,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kilimli, Kozlu ve il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.Ç, M.A, Ö.Z, M.T, A.E ve Y.K isimli 6 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlar neticesinde ölümcül etkiye sahip 82,71 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. M.A, Ö.Z, M.T, A.E ve Y.K isimli şüphelilere "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, S.Ç isimli şüpheliye "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkeme tarafından S.Ç isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK