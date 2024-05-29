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Zonguldak'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 617 gram uyuşturucu madde, 58 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin lira ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ile Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 617 gram uyuşturucu madde, 58 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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